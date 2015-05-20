Новий метод лікування муковісцидозу поліпшить якість життя пацієнтів
10:29, 20 травня 2015Зарубіжні новини
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Міжнародна група вчених знайшла спосіб поліпшити якість життя пацієнтів, що страждають на муковісцидоз (кістозний фіброз).
Якщо хворі на муковісцидоз будуть отримувати нові препарати з раннього дитинства, це істотно уповільнить розвиток хвороби
Фото УНІАН
Нове поєднання препаратів може збільшити тривалість життя хворих на муковісцидоз, які часто вмирають, не доживши до 40 років, пишуть Новини Ізраїлю.
Муковісцидоз – тяжке генетичне захворювання, що характеризується важкими порушеннями функцій органів дихання.
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Поєднання препаратів, підібране вченими, було перевірено на 1.108 пацієнтах. Результати показали, що у пацієнтів, які приймають коктейль протягом 24 тижнів, покращилися показники роботи легенів.
На думку вчених, якщо хворі на муковісцидоз будуть отримувати нові препарати з раннього дитинства, це істотно сповільнить розвиток хвороби.
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