Новий метод лікування муковісцидозу поліпшить якість життя пацієнтів

Нове поєднання препаратів може збільшити тривалість життя хворих на муковісцидоз, які часто вмирають, не доживши до 40 років, пишуть Новини Ізраїлю.

Муковісцидоз – тяжке генетичне захворювання, що характеризується важкими порушеннями функцій органів дихання.

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Поєднання препаратів, підібране вченими, було перевірено на 1.108 пацієнтах. Результати показали, що у пацієнтів, які приймають коктейль протягом 24 тижнів, покращилися показники роботи легенів.

На думку вчених, якщо хворі на муковісцидоз будуть отримувати нові препарати з раннього дитинства, це істотно сповільнить розвиток хвороби.