Зловживання сіллю затримує статеве дозрівання підлітків

Ні для кого не секрет, що в наш час статеве дозрівання у дітей настає раніше, ніж сто років тому, пише видання Популярна механіка.

Вік першої менструації у дівчаток тепер становить 12 років, в той час як ще в XIX столітті вона наступала в 15-16 років. Вчені називають безліч причин акселерації: це і хімікати, що впливають на гормональний фон, і жирна калорійна їжа, і збільшення числа розлучень і сімейних сварок. Наслідки раннього пубертату можуть бути сумними — він підвищує ризик розвитку «жіночого» і «чоловічого» раку, а також серцевих захворювань. Але мало хто знає, що затримка статевого дозрівання теж небезпечна. На думку вчених з університету Вайомінга (США), її може викликати підвищене вживання солі.

Вони провели експеримент на дитинчатах щурів, розділивши їх на дві групи. Одні харчувалися як зазвичай, а інших посадили на дієту, при якій вміст солі в їжі перевищувала рекомендовану норму в три-чотири рази. В результаті у щурів, які їли пересолені продукти, статеве дозрівання настало значно пізніше, ніж у тварин з першої групи. Дослідники вважають, що ці дані можна екстраполювати й на людей.

Затримка пубертату загрожує депресіями і стресом, проблемою поведінки і зниженою фертильністю. А фастфуд, яким захоплюються підлітки, містить ударні дози солі. Нове дослідження має стати попередженням для дітей, а головне, для батьків, адже саме вони прищеплюють харчові звички.