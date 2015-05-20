Ліки проти шизофренії успішно пройшли II-у фазу клінічних досліджень

Метою клінічних досліджень була оцінка безпеки та переносимості ЛЗ, пише remedium.ru.

У клінічних випробуваннях препарату ITI-007 взяли участь 335 пацієнтів у гострій фазі шизофренії. Всі учасники були розподілені по групах і протягом 28 днів одержували рисперідон (4 мг), ITI-007 (60 або 120 мг) або плацебо. Крім безпеки та переносимості, також оцінювалася ефективність ЛЗ за Шкалою позитивної і негативної симптоматики (PANSS).

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Згідно з опублікованими підсумками КД, максимальне поліпшення стану (у порівнянні з плацебо та рисперідоном) було відзначено у пацієнтів, які одержували по 60 мг експериментального ЛЗ. Причому показники ефективності ITI-007 в дозуванні по 120 мг не відрізнялися від плацебо.

Автори дослідження також зазначають, що 81% пацієнтів завершили лікування експериментальним ЛЗ. Ліки добре переносилися пацієнтами, профіль безпеки був схожий з плацебо. Найбільш поширеним побічним ефектом був седативний ефект ліків.

Найближчим часом Intra-Cellular Therapies готується до проведення III фази КИ ITI-007 (60 мг).

Лікарський препарат ITI-007 є антагоністом серотонінових 5-ht2a-рецепторів. На думку розробників, ITI-007 може бути корисний в терапії симптомів, пов'язаних із шизофренією, біполярним розладом, клінічної депресії та інших нейропсихіатричних захворювань.