Грудне вигодовування стримує «дорослішання» кишкової мікрофлори дітей

Для оцінки функціональності мікрофлори кишечника вчені аналізували випорожнення дітей відразу після народження, потім через чотири і дванадцять місяців. Використовувалося метагеномне секвенування «методом дробовика» (metagenomic shotgun sequencing), завдяки якому вдалося виявити понад 4000 нових мікробних геномів, пише medportal.ru.

Читайте такожГодування груддю закладає основи правильного харчування дитини

Виявилося, що в мікробіомі дітей, народжених природним шляхом, були гени мікроорганізмів, чиї продукти розщеплюють цукор в грудному молоці. Після року з'являється здатність до руйнування крохмалю, пектинів та інших складних вуглеводів. Однак ця здатність не виявляється повною мірою до тих пір, поки триває грудне вигодовування. Таким чином, після введення прикорму годування груддю стримує дозрівання мікрофлори дітей.

Крім того, в підтвердження раніше отриманих даних, було показано, що у 15 дітей, народжених за допомогою кесаревого розтину, кишечник був заселений бактеріями, що відрізняються від мікрофлори дітей, що з'явилися на світ природним шляхом. У перших це мікроорганізми з поверхні шкіри і ротової порожнини, у інших – аналогічні тим, що виявляються у випорожненні їхніх матерів.

Читайте такожГрудне вигодовування під час надзвичайних ситуацій корисно і дитини, і для мами

Керівник дослідження вказує, що не можна сказати, що краще для дитини один мікробний профіль, ніж інший.

Спостереження дітей буде продовжено. Вчені хочуть виявити зміни складу мікроорганізмів паралельно з дорослішанням випробовуваних і порівняти мікрофлору здорових і хворих дітей.