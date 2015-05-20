Список продуктів, які рятують від стресу

Багатьох людей заїдає стрес. І це цілком виправдано, вважають фахівці. Але потрібно їсти певні продукти. Наприклад, чорниця, багата вітаміном С і антиоксидантами, творить справжні дива. Саме цих речовин не вистачає тілу в стані стресу, передає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Ще один антистресовий продукт - молоко. Його добре використовувати в якості додаткового джерела енергії. Також, як показали дослідження, молоко заспокоює нерви. Вживати його в їжу можна будь-яким доступним способом.

Мигдаль - цінне джерело вітаміну В2 і Е. Секрет в тому, що ці два вітаміни дозволяють зміцнити імунну систему, здатну виявляти надмірну активність при стресі. Тому мигдальні горіхи сприяють розслабленню.

У свою чергу, апельсини взагалі, радять фахівці, слід регулярно споживати всім. Можна їсти не тільки цілі апельсини, але і апельсиновий сік (досить однієї склянки). Це справжня скарбниця вітаміну С, який моментально знижує рівень стресу.