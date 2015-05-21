Ембріональні нейрони можуть повернути молодість мозку

Протягом критичних періодів розвитку дитячого мозку нові зв'язки у ньому формуються легко і швидко. У дорослому віці ці сполуки важко змінити. Вчені з Каліфорнійського університету спробували повернути мозку гнучкість, розповідає meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Фахівці провели дослідження на мишах. Вони пересадили в мозок дорослих гризунів ембріональні нейрони, які виділяли гамма-аміномасляну кислоту (ГАМК). Це гальмівний нейромедіатор, пов'язаний із зором, моторикою і багатьма іншими функціями. Пересаджені нейрони створили новий критичний період, і мозок дорослих мишей знову став пластичним.

Для формування правильних зв'язків в зоровій системі на початку життя необхідно отримувати нормальний зоровий досвід. Порушення цього процесу призводить до амбліопії - зниження зору. Коли починався критичний період розвитку зорової системи гризунів-донорів, зір мишей з експериментальної групи, які страждали від амбліопії, відновлювався. Це відбувалося через кілька тижнів після трансплантації клітин.