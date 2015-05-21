Відеоігри роблять мозок вразливим до хвороби Альцгеймера

Університет Монреаля в особі доктора Грегорі Веста встановив: якщо людина занадто багато грає у відеоігри, у неї підвищується ризик розвитку неврологічного відхилення на зразок хвороби Альцгеймера, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Хоча люди, які грають у відеоігри, демонструють хороші показники зорової уваги, вони вважають за краще використовувати стратегії навігації, що спираються на систему нагороди мозку (хвостате ядро), а не на систему просторової пам'яті (гіпокамп).

Виходить, у багатьох з них гіпокамп не отримує необхідне навантаження. А це, як відомо, підвищує ризик неврологічних відхилень. Правда, раніше вчені з'ясували, що відеоігри розвивають сенсомоторні навички. Згідно зі статистикою, в середньому до 21 року людина проводить близько 10000 годин за іграми.

Тут ключову роль відіграє процес навчання геймера. В цілому освоєння певних навичок геймерам дається легше. На думку експертів, відеоігри в жанрі "екшн", наприклад, "Сall of Duty" або "Assassin's Creed" допомагають освоювати сенсомоторні навички. Такі навички мають першорядне значення для деяких вузьких спеціальностей. Прикладом є лапароскопічна хірургія, коли лікар повинен керувати складним процесом через комп'ютерний інтерфейс.