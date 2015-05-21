Симптоми дефіциту магнію

Це порушення виявляється у кілька стадій, залежно від того, як сильно організму не вистачає магнію. Хоча перші «дзвіночки» можуть бути ледь помітними, з часом цей дефіцит дає про себе знати більш явними ознаками — порушенням роботи м'язів і нервів (судоми, оніміння, нервові тики). У запущених випадках дефіцит заліза може викликати серйозні судоми, зміни особистості і нерегулярне серцебиття.

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Це порушення важко виявити навіть за допомогою медичних тестів. Оскільки тільки 1% магнію в організмі, міститься в крові, простий аналіз крові картину не прояснить, і лікареві доведеться виявляти дефіцит магнію методом виключення і спостереженням за вашим способом життя.

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Основні «вороги» магнію: газована вода і напої, які містять алкоголь і кофеїн. Зловживання алкоголем знижує всмоктування вітаміну D, які в свою чергу сприяє засвоєнню магнію. Що стосується їжі, рафінований цукор змушує організм позбуватися магнію через нирки.

Тому якщо ви їсте або п'єте що-небудь з вищевказаного, то велика ймовірність, що у вас є щонайменше легкий дефіцит магнію.