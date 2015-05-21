Американські експерти склали рекомендації щодо сну для кожного віку

Експертна група складалася з 18 фахівців зі сну, анатомії, фізіології, педіатрії, неврології, геронтології та гінекології, пише med2.ru.

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За два роки досліджень, вчені представили такі дані:

■Новонароджені (0-3 місяців): Діапазон сну скоротився до 14 до 17 години дня — раніше це було від 12 до 18.

■Немовлята (4-11 місяців): Діапазон сну збільшився на дві години, 12-15 годин — раніше це було від 14 до 15

■Малюки (1-2 років): Діапазон сну розширився на годину до 11 до 14 години — раніше це було від 12 до 14.

■Дошкільнята (3-5): Діапазон сну збільшено на одну годину з 10 до 13 годин, раніше від 11 до 13.

■Діти шкільного віку (6-13): Діапазон сну розширився на одну годину 9-11 години — раніше це було від 10 до 11

■Підлітки (14-17): сну діапазон розширився на одну годину з 8 до 10 год — раніше було 8,5 до 9,5

■Молоді дорослі (18-25): Тривалість від 7 до 9 годин — нова вікова категорія

■Дорослі (26-64): Діапазон сну не змінюється і залишається від 7 до 9 годин.

■Люди похилого віку (старше 65 років): Діапазон 7-8 годин — нова вікова категорія.

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Голова правління NSF Charles Czeisler сказав: «Вперше розроблені рекомендації щодо тривалості сну з урахуванням віку, засновані на ретельному, систематичному огляді світової літератури. NSF надає науково обґрунтовані рекомендації по кількості сну і ми сподіваємося, що це допоможе поліпшенню здоров'я сну мільйонам людей».