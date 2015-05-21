Вакцинація знижує ризик лейкозу

Механізм процесів, які забезпечують цей захист, тепер теж відомий, пише Здоров'я .

Вакцина проти Haemophilus influenzae захищає не тільки від менінгіту і вушних інфекцій, але і знижує ризик гострого лімфобластного лейкозу. Цю вакцину рекомендується робити дітям до 15 місяців.

Як з'ясувалося недавно, справа ось у чому. Хвороби, що викликаються зазначеної бактерією, можуть активувати онкогени. Ці молекули містяться в клітинах крові багатьох дітей, але лише у 1 з 10000 мають онкогени розвинеться лейкоз. Haemophilus influenzae може "підштовхнути" клітини крові до патологічних процесів.