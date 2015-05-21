Вакцинація знижує ризик лейкозу
16:34, 21 травня 2015Зарубіжні новини
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Якщо дитині зробити щеплення проти бактерії Haemophilus influenzae, це знизить ризик гострого лімфобластного лейкозу.
Haemophilus influenzae може "підштовхнути" клітини крові до патологічних процесів
asd.in.ua
Механізм процесів, які забезпечують цей захист, тепер теж відомий, пише Здоров'я .
Вакцина проти Haemophilus influenzae захищає не тільки від менінгіту і вушних інфекцій, але і знижує ризик гострого лімфобластного лейкозу. Цю вакцину рекомендується робити дітям до 15 місяців.
Як з'ясувалося недавно, справа ось у чому. Хвороби, що викликаються зазначеної бактерією, можуть активувати онкогени. Ці молекули містяться в клітинах крові багатьох дітей, але лише у 1 з 10000 мають онкогени розвинеться лейкоз. Haemophilus influenzae може "підштовхнути" клітини крові до патологічних процесів.
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