Вчені винайшли спосіб боротьби з небезпечними бактеріями

Згідно з даними ВООЗ, на сьогоднішній день в результаті захворювання інфекцій, стійких до антибіотиків, помирають 700 тисяч осіб на рік, пишуть Новини Ізраїлю.

Ізраїльські вчені вирішили застосувати оригінальний підхід до проблеми резистентності супербактерій і створити новий дезінфікуючий засіб, який буде руйнувати гени супербактерій, забезпечуючи їм резистентність до антибіотиків, і перетворювати супербактерії у звичайні бактерії.

У травні минулого року Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала звіт, згідно з яким, у всіх регіонах світу стрімко зростає стійкість до антибіотиків, які покликані боротися з Klebsiella pneumoniae – кишковою бактерією, що викликає такі захворювання, як пневмонія, сепсис, інфекції у новонароджених пацієнтів і пацієнтів реанімаційних відділень лікарень. У звіті зазначено, що в багатьох частинах світу вже стали неефективними антибактеріальні препарати для лікування інфекцій сечових шляхів.

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В Австралії, Австрії, Канаді, Франції, Японії, Новегії, Словенії, ПАР, Швеції і Великобританії підтверджені численні випадки стійкості до лікування гонореї – хвороби, з якою кожен день у всьому світі заражається понад 1 мільйона чоловік.

Перше велике дослідження ВООЗ про резистентності до антибіотиків фокусується на семи бактеріях, що відповідають за такі поширені і важкі захворювання як сепсис, діарея, пневмонія, інфекції сечових шляхів і гонореї.

Учені всього світу вже багато років працюють над розробкою нових антибіотиків, які зможуть боротися з супербактеріями, однак поки все нові препарати знаходяться на стадії розробки.