"Гормон любові" діє так само, як алкоголь

Окситоцин відповідає за встановлення тісних зв'язків між людьми. Він виробляється при поцілунках, обіймах і під час занять сексом. Цей гормон виділяється і під час пологів, допомагаючи створити зв'язок між матір'ю і дитиною. Вчені з Бірмінгемського університету проаналізували дані попередніх досліджень, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Фахівці з'ясували: окситоцин, як і алкоголь, робить людей щедрими, довірливими і пробуджує емпатію. "Гормон любові" розслабляє, пригнічує страх і змушує йти на ризик. Однак він також пов'язаний з агресією, заздрістю і зарозумілістю. У психопатів рівень окситоцину підвищено більше ніж у 10 разів.

На перший погляд, те, що "гормон любові" викликає агресію, може здатися дивним. Однак у цього є просте пояснення. Стрибки окситоцину допомагають майбутнім мамам захищати своїх дітей у небезпечних ситуаціях. Дослідники кажуть: окситоцин у формі назального спрею може додати хоробрості перед першим побаченням, співбесідою або іншими відповідальними заходами. Але краще все ж покладатися на свої власні сили.