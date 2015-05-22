Парацетамол під час вагітності загрожує здоров'ю хлопчиків - вчені

Дослідники з університету Единбурга проводили дослідження на мишах, яким імплантували тканини людського плоду, щоб імітувати вагітність.

В результаті у тих тварин, яким давали парацетамол протягом семи днів, був виявлений більш низький рівень тестостерону - ключового гормону, що відповідає за розвиток чоловічих репродуктивних органів.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії попереджає, що вагітним слід приймати ліки тільки в разі потреби і в якомога менших кількостях.

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Водночас британське Агентство з контролю за якістю ліків нагадує, що парацетамол - один з небагатьох знеболюючих препаратів, які вважаються безпечними для вагітних.

Парацетамол також знижує жар, що є вкрай важливою властивістю, адже підвищена температура тіла матері може зашкодити розвитку плоду.

Ймовірність того, що парацетамол може призвести до відхилень розвитку зародка, вказувалася і в інших дослідженнях.

Наприклад, дослідження голландських вчених виявило, що у жінок, які під час вагітності приймали парацетамол, підвищувався шанс народити хлопчика з не опущеними яєчками, а це, в свою чергу, може привести до порушень в репродуктивній системі.

Дослідники Единбурзького університету вживили мишам тканини людського плоду, а потім давали їм парацетамол протягом тижня.

У цих мишей різко впав рівень тестостерону в порівнянні з мишами, які отримували плацебо.

Слід зауважити, що вживання мишами парацетамолу лише протягом доби не вплинуло на рівень тестостерону.

Доктор Роб Мітчелл, голова дослідницької групи, сказав, що загалом результати дослідження вказують на те, що вживання парацетамолу під час вагітності збільшує ризик порушень в репродуктивній системі хлопчиків.

За його словами, вагітні жінки повинні приймати цей болезаспокійливий засіб у мінімальних дозах і протягом якнайкоротшого періоду часу.

Однак дослідники підкреслюють - поки ще зарано стверджувати, ніби результати дослідження на мишах можна поширювати на людей. Вчені, втім, зазначають, що провести експеримент над вагітними жінками неможливо з міркувань етики.

Водночас, Королівський коледж педіатрії та дитячого здоров'я заявляє, що парацетамол є важливим медичним препаратом, і не слід повністю відмовлятися від його використання.

Представник коледжу доктор Мартін Уорд-Платт наголошує, що Единбурзьке дослідження розглядало вживання парацетамолу протягом щонайменше тижня.

Він зазначає, що парацетамол знижує жар, а висока температура матері під час вагітності може завдати серйозну шкоду ембріону.

Тим часом інший Королівський коледж акушерства та гінекології заявляє, що до результатів дослідження Единбурзького університету слід ставитися обережно.

"Важливо відзначити, що дослідження проводилося на тваринах, і результати дослідження неможливо екстраполювати на вагітних жінок", - говорить доктор Садаф Гаєм-Магамі.

"Крім того, миші не були вагітними, а лише перебували у "стані вагітності", штучно викликаному введенням гормонів та імплантацією тканин яєчок людського ембріона", - додає експерт.

За його словами, необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти, чи дійсно впливає вживання парацетамолу вагітними жінками на рівень тестостерону у їхніх синів.