Гени і виховання однаково важливі - вчені

Дослідники з Університету Квінсленда і Амстердамського вільного університету проаналізували дані 2748 досліджень за участю понад 14,5 мільйона пар близнюків, пише med2.ru.

Фахівці встановили, що в цілому ризик захворювань та індивідуальні особливості людей на 49% залежать від генетичних факторів, а на 51% - від факторів зовнішнього середовища. Дослідники вивчили 17800 характеристик і захворювань. Щоправда, для кожної окремо взятої особливості або хвороби результати відрізнялися.

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Так, ризик біполярного розладу на 68% визначали гени і на 32% - фактори зовнішнього середовища. Підтримання ваги виявилося на 63% пов'язано з генетикою та на 37% - з зовнішніми факторами. Розлади харчової поведінки залежали від генів на 40%, а від зовнішнього середовища - на 60%. Вклад генетики у розвиток психічних і поведінкових розладів, викликаних вживанням алкоголю, становив 41%, а внесок навколишнього середовища - 59%.

Висновки досліджень з офтальмології, психіатрії та тих, в яких вивчалися особливості скелета, свідчили, що гени важливіші за зовнішні чинники. У разі соціальних цінностей і відносин все було навпаки. Однак генетика в будь-якому разі мала значення. У дослідженнях порівнювалися монозиготні (100% загальних генів) і дизиготні близнюки (приблизно 50% загальних генів). Для дизиготних близнюків фактори зовнішнього середовища відігравали важливу роль.