Депресія і тривога пов'язані з захворюваннями печінки

У дослідженні, що підтверджує це, взяли участь 165 тисяч добровольців, які пройшли медичне обстеження, а також повідомили вченим про те, як часто вони відчувають почуття тривожності або пригніченості, пише medportal.ru. Протягом десяти років автори дослідження спостерігали за станом здоров'я всіх учасників експерименту.

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Згідно з даними, представленим в журналі Gastroenterology journal, захворюваннями печінки частіше страждали люди, які регулярно відчували стрес або перебували у стані депресії. «Наше дослідження підтверджує зв'язок між психічним і фізичним здоров'ям. Проблеми в одній сфері призводять до порушення функціонування інший», — вважає співавтор дослідження Тому Расс (Tom Russ). Він пояснив, що поки його колеги не змогли пояснити отримані результати з точки зору фізіології.