Вперше в лабораторії отримано клітини лімфатичної системи

Крім того, автори дослідження уточнили, як ця система формується в ході ембріогенезу, пише medportal.ru.

Раніше вважалося, що лімфатична система утворюється при диференціації вже існуючих вен. Прихильники іншої гіпотези вважали, що вихідним матеріалом для цієї системи служать ангіобласти — спеціалізовані стовбурові клітини, з яких формуються кровоносні судини ембріона. Згідно з новим дослідженням, представленим у журналі Nature, обидва припущення є правильними.

Читайте такожВчені зняли на відео атаку Т-кілерів на ракові клітини

Автори дослідження вивчили процес утворення лімфатичної системи на рибах даніо-реріо (zebrafish). Ці тварини — класичний модельний об'єкт в біології розвитку: напівпрозоре тіло риби дозволяє буквально в режимі реального часу досліджувати стадії ембріогенезу. Вчені під керівництвом Карини Янів (Karina Yaniv) показали, що клітини лімфатичної системи формуються з вже існуючих вен, в яких представлені скупчення ангіобластів.

Автори дослідження також з'ясували, що експресія гена WNT5B запускає процес диференціювання стовбурових клітин у лімфатичні. Ці дані допомогли вперше виростити клітини в лабораторних умовах. Вчені вважають, що їх дослідження дозволить уточнити причини виникнення захворювань, пов'язаних з порушенням роботи лімфатичної системи.