У московській психіатричній лікарні пацієнтам-підліткам показували «Мовчання ягнят»

17:52, 22 травня 2015
Зарубіжні новини
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Психіатричну лікарню №15 у Москві (Росія) оштрафували за демонстрацію пацієнтам підліткового відділення трилера «Мовчання ягнят».

Фото: УНИАН

Сума штрафу не уточнюється, пише Медпортал.

«Створено прецедент, що установа визнана винною у скоєнні адміністративного порушення за демонстрацію неповнолітнім з важкими психічними розладами неналежного контенту», — розповіла радник з інформаційної політики уповноваженого при президенті РФ з прав дитини Юлія Сергєєва.

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Дитячий омбудсмен Павло Астахов повідомив, що про показ фільму неповнолітнім пацієнтам стало відомо в ході перевірки психлікарні. «З якою метою, навіщо і чому цей фільм показували дітям-пацієнтам ПБ-15 ніхто пояснити не зміг. Чекаємо реакції Прокуратури», — написав Астахов.

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