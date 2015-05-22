У московській психіатричній лікарні пацієнтам-підліткам показували «Мовчання ягнят»

Сума штрафу не уточнюється, пише Медпортал.

«Створено прецедент, що установа визнана винною у скоєнні адміністративного порушення за демонстрацію неповнолітнім з важкими психічними розладами неналежного контенту», — розповіла радник з інформаційної політики уповноваженого при президенті РФ з прав дитини Юлія Сергєєва.

Читайте такожУкраїна наполягає розглянути в міжнародних судах справу про вивезення бойовиками дітей-сиріт у Росі

Дитячий омбудсмен Павло Астахов повідомив, що про показ фільму неповнолітнім пацієнтам стало відомо в ході перевірки психлікарні. «З якою метою, навіщо і чому цей фільм показували дітям-пацієнтам ПБ-15 ніхто пояснити не зміг. Чекаємо реакції Прокуратури», — написав Астахов.