Медитація може бути шкідлива для психіки

Медитація і спроби відчути себе і поточний момент, як вважається, допомагають впоратися зі стресом і повернути смак до життя. Однак, було доведено, це може викликати розвиток манії, депресії, галюцинацій, психозу, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Виявляється, 60% людей, які використовували східні практики розслаблення і концентрації, стикалися мінімум з одним неприємним побічним ефектом, включаючи панічні атаки, депресію і сплутаність свідомості. А у кожного чотирнадцятого проявилися дійсно серйозні побічні ефекти. Варто відзначити, про негативні ефекти медитації фахівці заговорили вперше.

В рамках останнього дослідження експерти оцінювали вплив йоги і медитації на ув'язнених. Вони щотижня відвідували заняття тривалістю 90 хвилин. Також вони виконували тести на вищі когнітивні функції. В результаті настрій в'язнів покращився, рівень стресу і психологічного дистресу знизився, але ось рівень агресивності не змінився. Між тим, інші дослідження доводили, що медитація може зрівнятися за ефективністю з антидепресантами.