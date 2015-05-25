Всесвітня асамблея охорони здоров'я дала "зелене світло" реформам ВООЗ

Як передає ТАСС, на 68-ї щорічній сесії асамблеї країни-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) висловилися за створення з цією метою спеціального фонду розміром 100 млн дол і глобального кадрового резерву медичних працівників.

Прийняті рішення дають можливість ВООЗ здійснити структурні реформи, які дозволять швидко, гнучко і ефективно реагувати на спалахи небезпечних хвороб у різних регіонах світу. З цією метою в організації буде прийнято спеціальну програму. Зокрема, передбачається, що кошти із спеціального фонду дозволять протягом трьох місяців фінансувати термінові заходи по боротьбі з епідеміями.

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Делегати асамблеї позитивно оцінили координуючу роль ВООЗ у розробці вакцин і методів діагностики в умовах спалаху Еболи. Вони висловилися за продовження зусиль, спрямованих на підвищення готовності ВООЗ та національних систем охорони здоров'я до нових можливих надзвичайних ситуацій.

Підставою для нинішньої реформи стали труднощі, з якими зіткнулася світова спільнота у боротьбі з Еболою. Напередодні сесії ВООЗ було піддано гострій критиці з боку незалежних експертів. В опублікованій 11 травня в Женеві доповіді вони дійшли висновку, що організація надто повільно реагувала навесні і влітку минулого року на спалах хвороби, викликаної вірусом Ебола, яка забрала до теперішнього часу вже більше 11 тис. життів. Експерти підсумували, що ВООЗ не володіє достатніми можливостями для проведення надзвичайних операцій. Вони запропонували країнам-членам "негайно реалізувати" прийняте Виконкомом ВООЗ в січні рішення про створення глобальної групи швидкого реагування на епідемію та спеціального фонду.

Виступаючи 18 травня на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я, генеральний директор ВООЗ Маргарет Чень визнала, що "світ виявився погано підготовленим" до епідемії Ебола.

"Спалах Еболи потряс ВООЗ до її серцевини", - зазначила вона.

Разом з тим ця ситуація підштовхнула процес реформ" в організації. Генеральний директор виклала план реформування ВООЗ, наголосивши при цьому, що зміни мають бути здійснені до кінця року".