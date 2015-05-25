Знайдений ключ до збереження фігури

Дієтологи пропонують після полудня віддавати перевагу білковим і соєвим продуктам. Це дозволить впоратися з голодом, тягою до шкідливої їжі і, як наслідок, зберегти фігуру.

Причому, що було встановлено вперше, такий режим прекрасно працює і у дорослих, і у дітей, інформує news.еizvestia.com.

Доктор Хізер Лейді з Університету Міссурі закликає всіх підлітків перекушувати білковими і соєвими продуктами, відмовившись від продуктів, багатих цукром і жиром. Подібна стратегія зменшує ймовірність того, що підліток увечері буде їсти шкідливі продукти. Це довів експеримент з добровольцями 13-19 років.

Крім харчової поведінки, вчені оцінювали настрій і працездатність підлітків. Виявилося, крім позитивного впливу на харчову поведінку і силу голоду, білкові і соєві продукти поліпшували когнітивну функцію і настрій протягом дня.