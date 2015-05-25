Німкеня в 65 років народила четверню

Вагітність була від штучного запліднення, пише BBCUkrainian.com.

Немовлята з'явилися на світ на 26-му тижні вагітності - 19 травня в лікарні в Берліні, за допомогою кесарева розтину. Вони були поміщені у спеціальні інкубатори.

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Пані Рауніґ має ще 13 дітей. Їм наразі від дев'яти до 40 років, а також семеро онуків. Повідомляють, що вона стала найстаршою жінкою в світі, яка народила четверню.

Аннегрет Рауніґ їздила в Україну для проведення необхідних для вагітності медичних процедур. Це викликало вкрай неоднозначну реакцію в Німеччині.

Вона зважилася на ще одну вагітність, оскільки її молодша дев'ятирічна дочка просила про братика або сестричку.

Незважаючи на те, що діти народилися недоношеними, медики вважають, що вони мають всі шанси на виживання.

Під час вагітності пані Рауніґ говорила, що кожна людина має право жити так, як їй хочеться.

Вона припускає, що як і раніше буде здорова і в хорошій формі, її не хвилює ставлення та думка інших людей.

Деякі лікарі сумнівалися в тому, що вона буде здатна фізично виносити дітей.

Однак ця вчителька з Німеччини - не найстаріша жінка у світі, яка народила дитину.

Офіційний рекорд належить Марії дел Кармен Бусада Лара, яка народила близнюків у віці 66 років в Іспанії, в 2006 році.

Однак цей факт інколи заперечується. За деякими повідомленнями, мешканці Індії Омкарі Панвар було 70 років, коли вона народила близнюків у 2008 році.