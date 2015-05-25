Через аномальну спеку в Індії за тиждень померло понад 600 людей

Понад 600 осіб померли від аномальної спеки за минулий тиждень в південних районах Індії. Про це повідомили в понеділок в державному департаменті ліквідації наслідків стихійних лих, передає ТАСС.

Найбільш серйозні наслідки зафіксовані в штатах Андхра-Прадеш і Теланга, де тільки за минулу добу від спеки померли не менше 145 осіб, а загальне число загиблих склало 508 осіб.

Температура в регіоні в середньому перевищує середньостатистичну норму для цього сезону на 5-7 градусів. Навіть у столиці Індії - Нью-Делі, розташованій у північній частині країни стовпчик термометра в тіні щодня піднімається до 43-44 градусів Цельсія.

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За даними Департаменту метеорології Індії, один з найсильніших ударів теплова хвиля завдала в минулу суботу, коли в столиці температура перевищила 45 градусів. В цей же день в Телангані повітря розжарилося до 48,1 градусів, побивши рекорд 60-річної давності. Раніше найвища температура в штаті, яка була зафіксована в 1947 році, досягла позначки в 47,4 градуси.

Складна ситуація спостерігається також в пустельних областях штату Раджастхан, особливо в районах Джайсалмер і Шріганганагар, де стовпчик термометра в останні дні піднімається до 45,6 градусів.

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За прогнозами метеорологів, аномальна спека протримається в Індії, щонайменше, ще тиждень. Лікарі радять місцевому населенню пити якомога більше води, рідше перебувати на вулиці та максимально обмежити фізичну активність. Закордонним туристам рекомендують утриматися від поїздок по Індії в ці дні.