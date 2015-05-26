В Індії кількість жертв аномальної спеки перевищила 800 осіб

Щонайменше 800 людей померли в Індії за тиждень у результаті аномальної спеки. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Найбільш серйозні наслідки зафіксовані у південних штатах Телангана і Андхра-Прадеш, де температура досягла 47 градусів. Там померли 750 осіб. Спека також забрала життя понад 50 осіб в штатах Раджастхан, Західна Бенгалія і Одіші (колишня Орісса).

Уряд штату Андхра-Прадеш оголосив про відкриття мобільних пунктів допомоги, де всі бажаючі зможуть отримати питну воду і молоко.

В Індійському метеорологічному департаменті повідомили, що понеділок став найспекотнішим днем цього сезону і в столиці країни Нью-Делі, де стовпчики термометра дісталися позначки 46,4 градуса.