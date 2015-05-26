Якість сну дітей вища, якщо батьки більше присвячують себе сім'ї

Виявляється, робота батьків сильно впливає на дитину. Це довели дослідники з Університету Пенсільванії. Вони придумали проект під назвою STAR. Він був створений для того, щоб допомогти людям впоратися з вічним конфліктом між роботою і сім'єю, розповідає meddaily.ru з посиланням на Psych Central.

По-перше, фахівці закликали керівників не заважати особистому життю співробітників. Крім того, вони змінили графік роботи добровольців так, щоб ті могли самі розпоряджатися своїм робочим часом. Також колег попросили допомагати один одному поєднувати роботу і особисте життя.

Дослідники провели кілька тестів, щоб оцінити ефективність вжитих заходів. Згідно з попереднім дослідженням, завдяки програмі батьки почали проводити більше часу з дітьми без шкоди для роботи. У новому дослідженні фахівці оцінили якість сну дітей добровольців, які брали участь у проекті. Вік дітей варіювався від 9 до 17 років.

Кілька вечорів підряд до і після проведення програми вчені запитували у дітей, у скільки ті лягли спати напередодні, чи швидко заснули, чи добре спали і у скільки прокинулися. Дослідження показало: через рік якість сну у дітей учасників програми STAR виявилася істотно вищою, ніж у дітей з контрольної групи.