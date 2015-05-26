Грудне вигодовування захищає дітей від негативного впливу забруднення повітря

У дослідженні фахівців з Університету Країни Басків взяли участь 638 жінок і їх діти. Вчені хотіли зрозуміти, як забруднення навколишнього середовища впливає на здоров'я дитини в утробі матері. Також вони вивчили роль дієти в розвитку дитини, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Фахівці зосередилися на наслідках впливу високих рівнів тонкодисперсних часток (ТЧ 2.5) і діоксиду азоту для моторного та психічного розвитку дітей. На фетальній стадії внутрішньоутробного розвитку центральна нервова система тільки починає формуватися. У ній ще немає механізмів, що запобігають накопиченню небезпечних речовин. Дослідження показало, що грудне вигодовування протягом, як мінімум, чотирьох місяців рятувало дітей від негативного впливу забруднення повітря.

До речі, вчені з Університету Монтани з'ясували: забруднення повітря може викликати у дітей погіршення короткочасної пам'яті і зниження інтелекту. Діти, що перебувають під впливом великої кількості забруднюючих речовин протягом довгого часу, схильні до високого ризику запалення мозку і нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера і хвороба Паркінсона.