Зелений чай знижує рівень стресу

Дослідники з Університету Суінберна вивчали L-тіанін - сполуку з зеленого чаю. Вони виявили: напій, що містить багато L-тианіну, знижує рівень кортизолу (гормону стресу) у здорових молодих людей. Фахівці зробили добровольцям магнітоенцефалографію, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Дослідження показало, що в мозку в учасників після вживання напою став переважати альфа-ритм. Він відповідає стану спокійного неспання. Тобто, рівень стресу у добровольців значно знизився.

Від стресу рятують і інші продукти, наприклад, чорниця, багата вітаміном С і антиоксидантами. Ще один антистресовий продукт - молоко. Його добре використовувати в якості додаткового джерела енергії. А мигдаль багатий вітамінами В2 і Е. Вони дозволяють зміцнити імунну систему, здатну виявляти надмірну активність при стресі.