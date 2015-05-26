FDA схвалила застосування філграстима для лікування наслідків радіаційного опромінення

Філграстим став першим препаратом, схваленим для застосування в терапії гострої променевої хвороби, повідомляється в прес-релізі медичної школи Мерілендського університету, пише remedium.ru.

Як показали результати лабораторних випробувань з використанням високих доз радіації, філграстим чинить захисний вплив на білі кров'яні тільця і значно підвищує виживаність. Рішення FDA було прийнято на основі результатів доклінічних досліджень на тваринних моделях, так як проведення випробувань за участю добровольців є неетичним.

Філграстим стимулює гемопоез, що сприяє утворенню лейкоцитів. Препарат був виведений на ринок США компанією Amgen в 1991 році. Він застосовується для зниження ризику виникнення інфекцій у хворих, що проходять хіміотерапію.