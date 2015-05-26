Депресія - симптом хвороби Паркінсона

Це може означати, що депресія — один із симптомів паркінсонізму, пише Здоров'я.

В журналі Neurology вийшла стаття, в якій на даних від 140688 пацієнтів показаний імовірний зв'язок депресії і хвороби Альцгеймера. Всі учасники — шведи, і на момент початку дослідження вони хворіли на депресію. Дані про їхнє душевне та фізичне здоров'я реєстрували протягом 25 років. За цей термін приблизно 1,1% випробовуваних хворіли на паркінсонізм. Для людей аналогічного віку, які не страждають депресією, ризик розвитку хвороби Паркінсона в кілька разів нижчий і становить 0,4%.

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Відомо, що у хворих на паркінсонізм нерідко виявляються симптоми депресії, але те, що буває і навпаки (спочатку спостерігається депресія, потім ознаки хвороби Паркінсона), підтвердили тільки зараз. Ризик у 1,1% може здатися незначним, але не варто забувати, що депресія — дуже поширене захворювання. Звичайно, потрібно провести додаткові дослідження, які визначать, чи може депресія бути маркером хвороби Паркінсона. На даний момент подібних маркерів практично немає.