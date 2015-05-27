В Індії через неймовірну спеку загинуло вже понад тисячу людей
09:24, 27 травня 2015Зарубіжні новини
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Кількість загиблих від спеки в Індії перевищила 1 тис. людей, у деяких районах температура повітря наблизилась до 50 градусів за Цельсієм.
REUTERS
Найбільше людей загинуло в південних штатах Телангана і Андхра-Прадеш – 1 118 з минулого тижня, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
Повідомляється, що, щонайменше, 24 людини загинули в Західній Бенгалії й Оріссі на сході країни.
Синоптики очікують, що в найближчі дні в деяких районах температура знижуватиметься.
Індійська влада радить громадянам не залишати приміщення.
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