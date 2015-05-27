В Індії через неймовірну спеку загинуло вже понад тисячу людей

Найбільше людей загинуло в південних штатах Телангана і Андхра-Прадеш – 1 118 з минулого тижня, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Повідомляється, що, щонайменше, 24 людини загинули в Західній Бенгалії й Оріссі на сході країни.

Синоптики очікують, що в найближчі дні в деяких районах температура знижуватиметься.

Індійська влада радить громадянам не залишати приміщення.