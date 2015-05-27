Материнство змінює реакцію на гормони

Гормональна терапія застосовується для жінок, які вступили в період менопаузи. Цей вид лікування має безліч позитивних ефектів, у тому числі – підтримка і навіть поліпшення розумових здібностей, пише Здоров'я.

Однак тут треба добре розуміти, яка саме терапія проводиться, і для кого.

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Дослідження показують, що зазвичай використовуються два гормони - естрадіол і естрон, які діють на організм жінок неоднаково. Концентрація естрадіолу вища у молодих, а естрон починає переважати під час настання менопаузи. Тому терапія естрадіолом більш ефективна, якщо говорити про «повернення молодості».

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Досліди на щурах виявили, що естрон впливає на мозок самок, які нарождували і не народжували неоднаково. Самки, які мали потомство, в зрілому віці гірше навчалися, якщо їм робили ін'єкції естрону. Щури, які жодного разу не народжували, навпаки, починали міркувати краще. Це може означати, що у жінок, чия ЗГТ заснована на цьому гормоні, підвищується ризик розвитку деменції.