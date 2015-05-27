Ризик раптової дитячої смерті пов'язаний з висотою проживання

Діти, що живуть в регіонах, розташованих на великій висоті (понад 2438 метрів вище рівня моря), частіше за інших страждають від синдрому раптової дитячої смерті, встановили вчені в особі доктора Девіда Каца з Університету Колорадо. Теорія така: знижена концентрація кисню винна в смерті серед дітей молодше року. Зазвичай подібні смерті трапляються у сні, пише meddaily.ru з посиланням на Live Science.

Є підстави вважати, що аномалії мозку у деяких дітей не дають їм прокидатися, якщо знижується рівень кисню. На великих висотах з кожним вдихом у тіло потрапляє менше молекул кисню, ніж на малих висотах, і розвивається гіпоксія. Що стосується синдрому, то раніше було доведено: підвищений ризик його розвитку у дітей, що сплять на животі. Правда, якщо дитина сама здатна перевертатися на живіт, укладати її знову на спину немає необхідності.

Висновки про роль висоти були зроблені на основі аналізу немовлят, народжених у США. Їх розбили на групи - ті, що живуть нижче 1828 метрів, що живуть на 1828-2438 метрах над рівнем моря, і живуть вище 2438 метрів. У перших двох групах особливих проблем не було, чого не скажеш про останню. До речі, можливо, знижена концентрація кисню впливає на дитину ще на стадії внутрішньоутробного розвитку, на її нервову і респіраторну системи. В цілому ж експерти не рекомендують відправлятися з маленькими дітьми в гори. Принаймні, у перші два місяці життя.