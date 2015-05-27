«Аромат» тіла щасливої людини поліпшить настрій у інших

Емоції, як відомо, заразні: похмуре обличчя колеги може викликати погіршення настрою у оточуючих і навпаки: веселий життєрадісний чоловік викликає підйом емоцій. Вчені вважають, що люди можуть обмінюватися емоціями за допомогою запаху тіла, пише Здоров'я України.

Європейські вчені за допомогою експерименту довели, що аромат людського тіла може містити компоненти, які впливають на мозок на підсвідомому рівні і викликають ті ж емоції, які відчуває «джерело» запаху.

Для участі в дотепному експерименті дослідники з університету Коча в Стамбулі (Koc University in Istanbul, Turkey) та Інституту прикладної психології у столиці Португалії Лісабоні (Instituto Superior de Psicologia Aplicada in Lisbon, Portugal) запросили 2 групи добровольців.

Одна з них складалася з 12 юнаків, а до складу іншої входили 36 дівчат того ж віку. Всі молоді люди були некурящими, непитущими і протягом декількох днів до експерименту вони утримувалися від гострої і запашної їжі.

Половині юнаків демонструвалися епізоди фільмів, які повинні були викликати у них негативні емоції (страх, обурення, гнів), а інша половина дивилася ролики, які викликали позитивні емоції (радість, ніжність, щастя) тощо.

Після закінчення першого етапу експерименту молоді люди залишали свої сорочки з номерами в лабораторії і покидали її. Їм на зміну приходять дівчата, яким було запропоновано просто понюхати сорочки протягом декількох хвилин. У цей час проводилася відеозйомка.

Дослідники стверджують, що коли жінки нюхали сорочки юнаків, які дивилися ролики, які викликали позитивні емоції, то в рух приходили ті м'язи обличчя учасниць, що були пов'язані з виразом радості і щастя на обличчі.

«Ольфакторна комунікація (обмін запахами) є дуже давнім методом спілкування живих істот з собі подібними. У людей вона виконувала дуже важливу роль до того, як у них з'явилася мова і розвинулась друга сигнальна система», – пояснює керівник дослідження професор Ган Сьомін (Gun Semin).