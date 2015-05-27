Угорщина готова прийняти на оздоровлення 700 дітей переселенців та бійців АТО

Угорщина готова цього літа прийняти на оздоровлення з України близько 700 дітей переселенців та бійців АТО.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив почесний консул Угорщини в Івано-Франківську Василь Вишиванюк.

«Наразі на завершальному етапі - перемовини з Угорщиною щодо 700 дітей, яких вона прийме на оздоровлення. Це діти переселенців, діти військових, які загинули в зоні АТО та яких було поранено, а також діті з багатодітних родин. Угорщина повністю оплачує все перебування дітей. Це буде на озері Балатон», - відзначив він.

У свою чергу перший заступник президента Світового конгресу Українців, президент Європейського конгресу українців, депутат угорського парламенту Ярослава Хортяні зазначила, що з ініціативою взяти на оздоровлення цих дітей виступив уряд Угорщини.

«А громада українців Угорщини взяла на себе волонтерську роботу, бо це багато дітей, і потрібні будуть перекладачі, вихователі. Ми вже збираємо групи волонтерів, щоб вони були біля дітей, спілкувались з ними», - сказала вона.

У той же час Вишиванюк зазначив, що офіційне підтвердження з приводу оздоровлення дітей має з’явитись 3 червня, але вже є домовленість, що супроводжувати цих дітей будуть студенти 5-6 курсу психологічної кафедри Прикарпатського нацуніверситету та медичного університету, а також капелани від церкви. За його словами, приймати дітей на відпочинок Угорщина планує з 15 по 20 червня, а сам термін оздоровлення триватиме до 1 вересня.

Також, за його словами, угорський уряд ініціював, щоб на зимові та різдвяні канікули таких дітей брали до себе угорські родини.