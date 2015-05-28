Вірус герпесу - нова зброя проти раку шкіри

Модифікований вірус герпесу не шкодить здоровим клітинами, але коли його ввести в пухлину, він розмножується і вивільняє речовину, яка допомагає боротися з раком.

Результати випробувань нового методу, оприлюднені у виданні, пише BBCUkrainian.com.

Journal of Clinical Oncology ("Журнал клінічної онкології"), показали, що тривалість життя деяких хворих на меланому продовжується на кілька років.

Цей метод лікування ще не ліцензований.

Подібні курси "імунотерапії" для хворих на меланому вже доступні в США і деяких країнах Європи, але дослідники переконані, що новий T-Vec - вірус, який убиває рак, - буде бажаним додатком до інших методів.

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Це буде перший спосіб лікування меланоми за допомогою вірусу.

Нове дослідження є найбільшим на цей момент вибірковим випробуванням ефективності протиракового вірусу. У ньому взяли участь 436 пацієнтів із 64 онкологічних клінік у США, Канаді і ПАР, які мали неоперабельні злоякісні меланоми.

Професор Кевін Гаррінґтон з базованого в Лондоні Інституту дослідження раку каже: "Зараз існує багато надій щодо вірусних курсів лікування раку на зразок T-Vec, бо вони атакують пухлини з двох боків: безпосередньо вбивають ракові клітини, з одного боку, і мобілізують проти них імунну систему, з іншого".

"А через те, що вірусні лікування здатні вбивати виключно ракові клітини, вони мають менше небажаних побічних наслідків порівняно з традиційною хімотерапією чи іншими новими імунотерапіями", - додає професор.

Доктор Гейлі Френд з британської благодійної організації Cancer Research відзначає потенціал нового наукового дослідження.

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"Попередні дослідження показали, що T-Vec може допомогти деяким пацієнтам з просунутою формою раку шкіри, але це перше дослідження, яке показує збільшення тривалості життя хворих, - каже доктор Френд. - Наступним кроком буде зрозуміти, чому лише частина пацієнтів реагують на T-Vec, щоби краще визначити, яким саме пацієнтам таке лікування допоможе найбільше".

Хоча новий метод лікування меланом ще не отримав ліцензії регуляторів, однак лікарі дуже втішені перспективою появи якісно нової методики лікування меланоми, а в майбутньому - і інших різновидів ракових хвороб.

Меланома - шостий найбільш поширений у Британії різновид раку, від якого в країні щороку помирають понад 2000 людей.

Ризик захворіти на рак шкіри зростає внаслідок недостатнього захисту від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.