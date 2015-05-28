При прийомі контрацептивів виникає ризик щодо венозної тромбоемболії



Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі The BMJ, пише Ремедіум.

Вчені з Ноттінгемського університету вивчили інформацію про призначення КОК, представлену у двох найбільших британських базах даних лікарських призначень. Надалі дослідники проаналізували взаємозв'язок між прийомом різних поколінь КОК і ймовірністю розвитку ВТЕ серед пацієнток у віці 15-49 років.

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Згідно з отриманими результатами, прийом будь-яких КОК пов'язаний з підвищеним ризиком венозної тромбоемболії. Вчені з'ясували, що жінки, які використовують КОК другого покоління (левоноргестрел, норетистерон і норгестимат), в 2,5 рази частіше страждають ВТЕ порівняно з пацієнтками, які не приймають пероральні контрацептиви. При цьому КОК останнього покоління (дроспиренон, дезогестрел, гестоден і ципротерон) підвищують вірогідність розвитку ВТЕ в 4 рази. Таким чином, вважають вчені, ризик ВТЕ на тлі сучасних контрацептивів в 1,5-1,8 рази вищий, ніж при прийомі препаратів попереднього покоління.

Автори дослідження підкреслюють, що незважаючи на отримані ними результати, безпека комбінованих оральних контрацептивів не ставиться під сумнів. Вони також зазначають, що при вагітності ризик розвитку ВТЕ підвищується в 10.