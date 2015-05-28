Фахівці рекомендують жінкам не носити взуття на високих підборах

Дослідження, проведене в Університеті Алабами, показало, що за останнє десятиліття частота травм через таке взуття подвоїлася. Вчені радять ретельно підбирати взуття залежно від ситуації. За їх словами, далеко не всі жінки знають про ризик, на який йдуть, взуваючи туфлі на високому каблуці, передає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Фахівці вивчили дані про травми, пов'язані з високими підборами, за період між 2002 і 2012 роками. Всього за цей проміжок часу було зафіксовано 123355 таких травм. Пік припав на 2011 рік (понад 19000 травм). Подібні травми частіше отримували люди у віці від 20 до 29 років. За ними йшли 30-39-річні. Понад 80% становили травми гомілки або ступні, а трохи менше 20% - травми коліна, хребта, плеча, голови і шиї. Більш як 50% учасників розтягнули зв'язки.

Через взуття на високих підборах часто виникає дискомфорт в ділянці гомілки, гомілковостопного суглоба і стопи. Тривале носіння такого взуття змінює нейромеханіку ходьби. До того ж, м'язи та сухожилля гомілки отримують занадто велике навантаження. Все це може призвести до виникнення проблем з опорно-руховим апаратом в подальшому житті.