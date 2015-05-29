Вчені розробили вакцину від підвищеного тиску

Можливо, скоро людям з високим кров'яним тиском не доведеться щодня приймати таблетки. Вчені запропонували новий тип лікування гіпертензії — ДНК-вакцини (або генні вакцини). Вони націлені на ангіотензин II — гормон, що викликає констрікцію (звуження) кровоносних судин і тим самим підвищує кров'яний тиск і навантаження на серце, повідомляє medportal.ru з посиланням на ScienceDaily.

Механізм дії вакцини збігається з роботою інгібіторів АПФ (ангіотензинперетворюючого ферменту) — це вазодилятація, або розслаблення судин. Подібні вакцини тестувалися і раніше, але їх дія була занадто нетривала, і вони давали ряд побічних ефектів.

У нинішньому дослідженні щурам з підвищеним тиском три рази за два тижні вводили вакцину. Це знизило щурячий артеріальний тиск на період до півроку, а також скоротило пошкодження тканин серця і кровоносних судин, викликаних гіпертонією. Шкоди іншим органам не було виявлено.

Співавтор дослідження професор Університету Осаки (OsakaUniversity) Хіронору Накагамі (Hironori Nakagami) вважає, що вакцина може бути дуже ефективна в боротьбі з недотриманням приписів, що є однією з головних проблем в лікуванні пацієнтів з гіпертонією.

Кінцева мета вакцини — ідеальний контроль за кров'яним тиском. Вона може виявитися ідеальним варіантом для країн, що розвиваються, завдяки меншій вартості порівняно з ліками, що зменшують тиск.