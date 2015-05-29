Дослідники з'ясували, що тривале перебування в космосі стоншує шкіру

Дослідники вивчили стан шкіри мишей, які перебували в невагомості 91 день – найдовший термін, який живі істоти, крім людини, проводили на орбіті. Докладніше з результатами роботи біологів можна ознайомитися в журналі NPG Microgravity, пише «Газета.Ru».

Раніше вчені не надавали достатньо великої уваги тому, який вплив на шкіру космонавтів має тривале перебування в невагомості. Самі космонавти заявляли про сухість шкіри і свербінні, що робило процес загоєння подряпин і синців більш тривалим.

Шість мишей були відправлені на Міжнародну космічну станцію за допомогою шатла Discovery. Гризуни провели в невагомості 91 день, після чого повернулися на Землю. Аналіз зразків шкіри мишей-космонавтів показав, що за три місяці перебування в космосі шкіра стала значно тоншою, а також відбулися зміни в процесі росту вовни. Волосяні фолікули мишей перебували в активній стадії роботи, в той час як їх робота повинна була бути уповільненою. Результати роботи доводять, що зі шкірою людей під час перебування в космосі також можуть відбуватися істотні зміни, що вимагають детального вивчення.