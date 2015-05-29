Материнство змінює мозок жінки

Фахівці з Університету Британської Колумбії провели дослідження на гризунах. Вони вивчали вплив естрону (одного з естрогенів - жіночих статевих гормонів) на самок щурів середнього віку. Вчені виявили, що естрон погіршував здатність до навчання у тих, хто мав потомство, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Дослідники впевнені: їх висновки стосуються і людей. Так, ймовірно, жінки, які не мають дітей, добре переносять гормональну терапію. Також у фахівців є теорія про те, чому під час вагітності багато жінок розсіяні.

До 80% вагітних жінок скаржаться на провали в пам'яті. За припущенням вчених, вся справа в гормонах і зменшенні кількості сірої речовини. У період вагітності мозок жінки стискається приблизно на 6%, а потім відновлюється. До того ж, рівні гормону естрадіолу, пов'язаного з порушеннями пам'яті, під час вагітності сильно зростають.

Правда, нещодавно дослідники з Університету Брігама Янга поставили під сумнів факт наявності проблем у когнітивній сфері у вагітних жінок. У дослідженні вагітні учасниці, молоді мами і жінки, які не мали дітей, виконали когнітивні тести, призначені для оцінки пам'яті, уваги, мислення, організаційних і просторових навичок.

Всі жінки впоралися з тестами приблизно однаково. При цьому молоді мами і вагітні учасниці вважали, що впоралися гірше інших. Крім того, у них була знижена якість життя. Вчені припустили: вагітні жінки знають про можливі проблеми, тому вони помічають провали в пам'яті. В нормі вони трапляються у всіх, але під час вагітності жінки надають їм дуже велике значення.