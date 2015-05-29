Новий одяг необхідно двічі випрати
Американський дерматолог попереджає, що барвники та інші речовини можуть викликати серйозні алергічні реакції
Більшість людей, купивши обновку, надягають її, не піддаючи попередньому пранню. Однак дерматолог Дональд Белсито з медичного центру Колумбійського університету каже, що навіть обновка, куплена в хорошому магазині, може стати причиною алергічної реакції, повідомляють fakty.ua.
Згідно з дослідженнями, проведеними в Новій Зеландії та США, алергія може виникати через барвники. При контакті зі шкірою у людини, що страждає алергією на хімічні сполуки, може з'явитися свербляча червона висипка. Зазвичай висипання виникають в ділянці талії, шиї, стегон і пахв.
Концентрація шкідливих хімічних сполук в одязі китайського виробництва, на думку вчених, може перевищувати норму в 900 (!) раз. Найбільш небезпечний формальдегід — безбарвний газ, який не дозволяє тканині деформуватися, захищає її від появи цвілі. Однак ця речовина викликає не тільки алергію, але і загрожує раком, попереджають фахівці.
До того ж доктор Белсито радить не забувати про те, що через одяг можна заразитися коростою, підхопити вошей, адже невідомо, хто приміряв плаття або штани до вас. Дерматолог рекомендує випрати одяг двічі і гарненько прополоскати. Прати дитячий одяг перед використанням обов'язково!