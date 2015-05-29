Новий одяг необхідно двічі випрати

Більшість людей, купивши обновку, надягають її, не піддаючи попередньому пранню. Однак дерматолог Дональд Белсито з медичного центру Колумбійського університету каже, що навіть обновка, куплена в хорошому магазині, може стати причиною алергічної реакції, повідомляють fakty.ua.

Згідно з дослідженнями, проведеними в Новій Зеландії та США, алергія може виникати через барвники. При контакті зі шкірою у людини, що страждає алергією на хімічні сполуки, може з'явитися свербляча червона висипка. Зазвичай висипання виникають в ділянці талії, шиї, стегон і пахв.

Концентрація шкідливих хімічних сполук в одязі китайського виробництва, на думку вчених, може перевищувати норму в 900 (!) раз. Найбільш небезпечний формальдегід — безбарвний газ, який не дозволяє тканині деформуватися, захищає її від появи цвілі. Однак ця речовина викликає не тільки алергію, але і загрожує раком, попереджають фахівці.

До того ж доктор Белсито радить не забувати про те, що через одяг можна заразитися коростою, підхопити вошей, адже невідомо, хто приміряв плаття або штани до вас. Дерматолог рекомендує випрати одяг двічі і гарненько прополоскати. Прати дитячий одяг перед використанням обов'язково!