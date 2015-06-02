В Індії жертвами аномальної спеки стали вже понад 2,2 тис. осіб

За даними влади, жертвами високих температур в штатах Андхра-Прадеш і Телангана стали вже понад 2,2 тис. осіб, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

У деяких районах температура піднімається до 47 градусів за Цельсієм.

За даними метеорологів, на цьому тижні починається сезон дощів і температура знизиться.