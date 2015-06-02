Комбінація двох протипухлинних препаратів у терапії меланоми є більш ефективною

Згідно з даними, опублікованими в New England Journal of Medicine, виживаність без прогресування захворювання на фоні комбінації цих ЛЗ була в 2-4 рази вищою, ніж при лікуванні меланоми кожним препаратом окремо, пише Ремедіум.

У клінічних дослідженнях взяли участь 945 осіб з раніше нелікованою меланому III і IV стадій. В залежності від групи пацієнти пройшли терапію іпилімумабом, ніволумабом або одночасно двома препаратами. Спостереження за учасниками КД тривав 9 місяців.

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Згідно з результатами випробувань, виживаність без прогресування захворювання на фоні іпилімумаба склала 2,9 місяців, при призначенні ніволумаба – 6,9, а при терапії двома препаратами – 11,5 місяця.

Автори дослідження підкреслюють, що застосування комбінації ЛЗ на 60% знижує ризик розвитку меланоми у порівнянні з монотерапією ніволумабом і іпилімумабом. У теж час терапія ніволумабом на 43% скорочує ймовірність прогресування раку порівняно з іпилімумабом.

Разом з тим, звертають увагу вчені, комбінація лікарських засобів, що набагато гірше переносилася пацієнтами, ніж кожен препарат окремо. Також варто відзначити, що вартість лікування ніволумабом і іпилімумабом складе близько 300 тис. доларів.

Ніволумаб був зареєстрований Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США (FDA) в грудні 2014 року під торговим найменуванням Опдиво (Opdivo). Лікарський засіб дозволено для лікування неоперабельної метастазуючої меланоми. Аналітична компанія Thomson Reuters включила ніволумаб в перелік перспективних лікарських засобів, потенційні продажі яких до 2019 році перевищить мільярд доларів. Так, за прогнозами експертів, обсяг продажів ніволумаба до 2019 році перевищить 5,6 млрд доларів.

Іпилімумаб з'явився на ринку США і ЄС в 2011 році під торговою назвою Першою (Yervoy). Лікарський препарат є стандартною терапією меланоми. Також останнім часом проводяться випробування його ефективності в лікуванні раку простати і легені. У 2013 році продажі іпилімумаба склали 889 млн доларів, а до 2023 року вони можуть зрости до 1,96 млрд доларів, вважають експерти.