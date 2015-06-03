У США планують призначати протипухлинну терапію при генетичній мутації

Для участі в КД буде набрано близько 3 тис. пацієнтів, пише Ремедіум.

В рамках дослідження NCI-MATCH, вчені мають намір секвенувати зразки пухлин 3 тис. пацієнтів, у яких не було відповіді на щонайменше одну протиракову терапію. Із загального числа учасників буде відібрано тисяча осіб з мутаціями, що найбільш точно відповідають специфіці 20 ген-спрямованих лікарських препаратів, чия ефективність буде оцінюватись КД Учасники будуть поділені на групи за типом мутації (а не по виду раку) і пройдуть специфічну протипухлинну лікування. Відомо, що серед препаратів є схвалені як лікарські засоби, так і експериментальні розробки.

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Результати дослідження, можливо, допоможуть пацієнтам з рідкісними видами пухлин, від яких в даний час немає специфічної терапії. Вчені підкреслюють, що різні типи раку можуть розвиватися через одну й ту ж генетичну мутацію.