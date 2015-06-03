Через епідемію смертельного вірусу в Південній Кореї закрили понад 200 шкіл

Кількість заражених коронавірусом MERS у Південній Кореї за день збільшилася на п'ять осіб і становить 30 осіб. Жертвами хвороби стали дві людини. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У середу президент країни Кен Пак Хе скликала термінову нараду за участю керівників сфери охорони здоров'я та експертів-медиків, щоб розглянути заходи щодо введення карантину.

Раніше міністр охорони здоров'я Південної Кореї визнав помилки, допущені під час боротьби зі спалахом MERS.

Читайте такожMERS-CoV виявився не так летальний, як передбачалося раніше

На сьогодні, за даними Всесвітньої організації здоров'я, у світі налічується понад 1,1 тисячі носіїв коронавіруса MERS. Жертвами вірусу стали 436 осіб.

У людей коронавіруси можуть викликати цілий ряд захворювань - від легких форм гострої респіраторної інфекції до важкого гострого респіраторного синдрому (ТОРС), який нерідко призводить до летального результату.