Вчені розповіли, скільки можна сидіти в офісі за робочим столом

Офісні працівники повинні перебувати на ногах мінімум дві години протягом робочого дня, заявляє міжнародна група фахівців. Як передає meddaily.ru з посиланням на The Telegraph, наприклад, в Британії люди сидять 60% часу. І 70% з них знаходяться в групі ризику через малорухливий спосіб життя.

Численні дослідження пов'язали довгі години, проведені сидячи, з ризиком серйозних захворювань (діабету, раку, хвороб серця, гіпертонії) та передчасної смерті. Коментує професор Джон Баклі: "Люди, які трудяться в офісі, витрачають 65-75% свого часу, сидячи. І 50% з цього часу люди подовгу сидять, без перерв. Між тим, життєво необхідно рухатися, і робити це частіше".

Згідно з новими директивами, людям з сидячою роботою слід проводити мінімум дві години в день стоячи. З часом тривалість можна збільшити до чотирьох годин. І, за словами експертів, інформацію про небезпеку сидячої роботи потрібно поширювати серед колег. В ідеалі керівництво має впроваджувати здоровий спосіб життя, правильне харчування, заборону на куріння.

Також правильним буде, якщо працівники самі зможуть вирішувати, як і коли робити перерву в сидячій роботі. Ситуацію має поліпшити встановлення столів, які передбачають можливість сидіти або стояти (але довго стояти так само небезпечно, як і довго сидіти). А нетривалі прогулянки врятують від скелетно-м'язового болю і втоми.