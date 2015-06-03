Жінки менше їдять, коли знаходяться на піку фертильності

Це дозволяє їм скинути вагу, щоб зацікавити чоловіків, з'ясували фахівці. Як показало дослідження, жінки, які бажали зберегти фігуру, урізали калорійність свого раціону і заявляли про бажання схуднути під час овуляції, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Telegraph.

Не секрет, що під час овуляції харчова поведінка змінюється. Вважалося, справа в коливаннях гормонів та зміні в роботі нервової системи. Тепер же було доведено: на те є психологічні причини. Це культурні норми, що говорять жінці, що необхідно посилювати привабливість за рахунок контролю ваги. Але, насправді, гормони також впливали на ці бажання. Хоча, звичайно, соціально встановлена привабливість худорлявих жінок відіграє не останню роль.

До речі, раніше було доведено, що під час овуляції жінки частіше одягають сексуальний одяг, особливо червоного кольору. А танцівниці отримують більше чайових, коли у них овуляція. При цьому чоловікам більше подобається запах одягу жінки, яка перебуває у овуляції.