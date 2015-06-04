Надлишок цинку призводить до утворення каменів у нирках

Цинк - один з життєво важливих мікроелементів. Його багато в устрицях, червоному м'ясі, м'ясі птиці і морепродуктах. Дослідники з Університету Каліфорнії з'ясували: високі рівні цинку пов'язані з каменями в нирках. Ймовірно, саме через надлишок цинку починають формуватися камені. Попередні дослідження показали, що цинк відіграє важливу роль у процесах, що призводять до сечокам'яної хвороби, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Ризик утворення каменів у нирках підвищений у тих, хто п'є занадто багато води, дуже рідко або, навпаки, часто займається спортом, страждає ожирінням, вдавався до операції для зниження ваги або їсть занадто багато солоного і солодкого. До інших факторів ризику відносяться інфекції і сімейна історія.