Пасивне куріння робить жінок безплідними

Такий висновок Ракового центру Вільмонт. Як показало дослідження, пасивне куріння підвищувало ризик проблем з фертильністю на 68% і викидня, передає meddaily.ru з посиланням на Meri News. У роботі враховувалися дані 4800 жінок, які самі не курили. 4 з кожних 5 жінок піддавалися дії тютюнового диму протягом життя.

50% з них виросли в будинку, де хтось курив і майже дві третини страждали від пасивного куріння на момент проведення дослідження. Так, якщо жінка піддавалася впливу мінімум 6 годин в день в дитинстві або у дорослому віці, то у неї частіше виникали труднощі із зачаттям і виношуванням дитини. Мабуть, у активних курців проблема стоїть ще більш гостро.

До речі, згідно з іншим дослідженням, пасивне куріння небезпечно синдромом дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ). На думку вчених, найбільш високий ризик відхилення в групі дітей, які проводять в накуреному приміщенні більше 1-2 годин в день.