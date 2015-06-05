Перше враження про людину - найправильніше

Зокрема, на інтуїцію варто покладатися продавцям. Це допоможе значно збільшити продажі. До такого висновку прийшли дослідники з Техаського християнського університету, Тулейнського університету і Університету Х'юстона, розповідає meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Вчені проаналізували дані, зібрані в 4 магазинах матраців. Фахівці зосередилися на інтуїтивних і аналітичних судженнях продавців про покупців. Дослідники оцінили, наскільки точними були інтуїтивні судження продавців про людей, що прийшли в магазин, до взаємодії з ними.

Дослідження показало: продавці, які керувалися першим враженням, краще розуміли, що потрібно покупцеві. Вони були успішнішими за тих, хто ретельно обдумував свої судження про людину. Емпатія підвищувала точність інтуїтивних суджень. Фахівці радять продавцям дивитися на позу, зовнішній вигляд, слухати голос і спостерігати за емоціями клієнта.