Бразилець грав на гітарі під час операції на мозку

10:37, 05 червня 2015
Зарубіжні новини
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За словами лікарів, це допомогло краще стежити за картою активності мозку чоловіка, що дозволило уникнути травм, які б могли поставити під загрозу важливі функції мозку

Бразильский банкир спел и сыграл на гитаре во время операции на мозге / Фото: hnsc.org.br

У Бразилії 33-річний Ентоні Кулкамп Діас переніс операцію з видалення пухлини головного мозку, при цьому всю операцію граючи на гітарі. Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на NBC News.

Всю операцію Діас перебував у свідомості і виконав композицію The Beatles «Yesterday», а також кілька національних бразильських пісень. За словами лікарів, це допомогло краще стежити за картою активності мозку чоловіка, що дозволило уникнути травм, які б могли поставити під загрозу важливі функції мозку.

Крім того, Діас виконав власну пісню, яку він присвятив своєму синові на день народження. Через два тижні після появи дитини на світ у чоловіка виявили пухлину мозку.

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