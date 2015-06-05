Бразилець грав на гітарі під час операції на мозку

У Бразилії 33-річний Ентоні Кулкамп Діас переніс операцію з видалення пухлини головного мозку, при цьому всю операцію граючи на гітарі. Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на NBC News.

Всю операцію Діас перебував у свідомості і виконав композицію The Beatles «Yesterday», а також кілька національних бразильських пісень. За словами лікарів, це допомогло краще стежити за картою активності мозку чоловіка, що дозволило уникнути травм, які б могли поставити під загрозу важливі функції мозку.

Крім того, Діас виконав власну пісню, яку він присвятив своєму синові на день народження. Через два тижні після появи дитини на світ у чоловіка виявили пухлину мозку.